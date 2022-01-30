Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Надаль обыграл Медведева в финале Australian Open

30.1.2022 20:45

Фото: uecdn.es



Удивительным теннисистом назвал россиянина Даниила Медведева его испанский соперник Рафаэль Надаль.



По словам титулованного иностранного спортсмена, сегодняшний матч был одним из наиболее эмоциональных в его карьере.



Как заявил Рафаэль Надаль во время награждения, для него было честью играть с Даниилом Медведевым. Испанец выразил уверенность, что в будущем россиянин сможет одержать победу в этом турнире, возможно, и не одну. Отметив, что в прошлом он бывал на месте Медведева, Надаль пожелал своему сопернику всего наилучшего. Испанец также назвал россиянина удивительным теннисистом.



Сегодня Надаль смог одержать волевую победу над Медведевым в финале Australian Open. Проиграв первые два сета матча со счетом 2:6, 6:7 (5:7), испанец нашел в себе силы переломить ход игры, завершив две партии с одинаковым результатом 6:4. Последний сет окончился со счетом 7:5 в пользу титулованного спортсмена.



Общая продолжительность встречи составила чуть менее пяти с половиной часов.



Автор: Злата Богатова

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