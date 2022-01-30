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Надаль обыграл Медведева в финале Australian Open
30.1.2022 20:45
Фото: uecdn.es
Удивительным теннисистом назвал россиянина Даниила Медведева его испанский соперник Рафаэль Надаль.
По словам титулованного иностранного спортсмена, сегодняшний матч был одним из наиболее эмоциональных в его карьере.
Как заявил Рафаэль Надаль во время награждения, для него было честью играть с Даниилом Медведевым. Испанец выразил уверенность, что в будущем россиянин сможет одержать победу в этом турнире, возможно, и не одну. Отметив, что в прошлом он бывал на месте Медведева, Надаль пожелал своему сопернику всего наилучшего. Испанец также назвал россиянина удивительным теннисистом.
Сегодня Надаль смог одержать волевую победу над Медведевым в финале Australian Open. Проиграв первые два сета матча со счетом 2:6, 6:7 (5:7), испанец нашел в себе силы переломить ход игры, завершив две партии с одинаковым результатом 6:4. Последний сет окончился со счетом 7:5 в пользу титулованного спортсмена.
Общая продолжительность встречи составила чуть менее пяти с половиной часов.
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