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В Киеве требуют отменить поручение Путина о предоставлении соцвыплат жителям Донбасса


30.1.2022 17:47
В Киеве требуют отменить поручение Путина о предоставлении соцвыплат жителям ДонбассаФото: gordonua.com

Министерство иностранных дел Украины потребовало отмены поручения главы РФ Владимира Путина о предоставлении жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса социальных выплат с оформлением через российский портал "Госуслуги".

В ведомстве это сочли "нарушением суверенитета Украины", передает ТАСС.

Соответствующее заявление появилось на официальном портале украинского дипломатического ведомства. В тексте подчеркивается, что Киев и иностранные партнеры сейчас делают все возможное в целях деэскалации обстановки в регионе. Однако действия Москвы, по мнению украинского руководства, "этим дипломатическим усилиям" не способствуют.

Ранее на сайте Кремля опубликовали документ, согласно которому глава РФ отдал правительству поручение о рассмотрении вопроса по поводу предоставления россиянам, живущим сейчас в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, возможности использовать единый портал госуслуг. Речь идет об оформлении заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории РФ. В случае, если это потребуется, правительству РФ нужно будет подготовить предложения по изменению порядка предоставления соответствующих выплат и льгот.

Напомним, 15 ноября глава РФ подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи на период "до политического урегулирования" самопровозглашенным республикам Донбасса в целях защиты прав и свобод граждан. Документ призван не допустить понижение уровня жизни с учетом условий экономической блокады, а также оказать поддержку в борьбе с продолжающейся коронавирусной пандемией.

Указ предусматривает ряд мер, в частности, признание на территории России оформленных в Донбассе сертификатов на услуги и товары с допуском продукции из этих регионов к госзакупкам наравне с отечественными. Документ также отменяет экспортно-импортные количественные рамки на перемещение товаров через границы с ДНР и ЛНР.

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал этот указ проявлением гибридной агрессии и издевательством, пощечиной тем, "кто искренне искал мирного урегулирования". В своем Telegram-канале бывший украинский лидер выразил мнение о том, что Киев должен выступить за отмену документа об оказании самопровозглашенным республикам Донбасса гуманитарной помощи.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 223

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