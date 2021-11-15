Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Порошенко отреагировал на указ Путина по Донбассу

05:06

Фото: vectornews.net



Проявлением гибридной агрессии и издевательством назвал касающийся Донбасса указ главы РФ Владимира Путина экс-президент Украины Петр Порошенко.



По мнению политика, это пощечина тем, "кто искренне искал мирного урегулирования".



Указ главы РФ Владимира Путина бывший украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал в своем Telegram-канале. Экс-президент выразил мнение о том, что Киев должен выступить за отмену документа об оказании самопровозглашенным республикам Донбасса гуманитарной помощи.



Как заявил Порошенко, этот документ можно считать ударом по всем, кто был искренне заинтересован в мирном урегулировании ситуации на востоке Украины, а также по всему коллективному Западу. Бывший глава государства добавил, что этим указом Путин обозначил "новые границы российской гибридной агрессии", ускорив процесс "аннексии оккупированных территорий".



Накануне, 15 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи на период "до политического урегулирования" самопровозглашенным республикам Донбасса в целях защиты прав и свобод граждан. Документ призван не допустить понижение уровня жизни с учетом условий экономической блокады, а также оказать поддержку в борьбе с продолжающейся коронавирусной пандемией.



Указ предусматривает ряд мер, в частности, признание на территории России оформленных в Донбассе сертификатов на услуги и товары с допуском продукции из этих регионов к госзакупкам наравне с отечественными. Документ также отменяет экспортно-импортные количественные рамки на перемещение товаров через границы с ДНР и ЛНР.



Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе переговоров с коллегами из Берлина и Парижа заявил, что властям Германии и Франции необходимо начать подготовку к возможному сценарию с военными действиями России на Украине.



Во время официальной встречи с главами МИД ФРГ и Франции Хайко Маасом и Жан-Ив ле Дрианом представитель Киева заявил, что в Европе физически не успеют скоординировать свои действия и оформить бюрократические процедуры, "если Россия начнет действовать". Поэтому, подчеркнул Дмитрий Кулеба, в Берлине и Париже уже сейчас должны начать подготовку к военному конфликту на Украине.



Автор: Злата Богатова

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