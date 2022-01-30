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В Курске задержаны подозреваемые в ограблении ювелирного магазина
30.1.2022 11:07
Фото: vk.com
Правоохранительным органам города Курска удалось задержать подозреваемых в похищении ювелирных изделий, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сумма ущерба от действий двух грабителей составила более 159 млн рублей.
Как стало известно, злоумышленники смогли попасть в помещения ювелирного магазина, который находится на первом этаже жилого дома, через подвал. В результате преступники вынесли оттуда сейф с драгоценностями, а также изделия, выставляемые в витринах.
По факту происшествия возбудили уголовное дело о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Суд заключил одного из подозреваемых под стражу. В прошлом задержанные уже привлекались к ответственности за подобные преступления, отметила Волк. По ее словам, у подозреваемых изъяли часть похищенных ювелирных изделий. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.
Ранее стало известно об ограблении банка в Екатеринбурге. В местной прессе появились сообщения о том, что преступление совершили двое неизвестных. Злоумышленники ворвались в банк, угрожая оружием, после чего заставили сотрудников отдать им деньги. Сумма ущерба уточняется.
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