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В Курске задержаны подозреваемые в ограблении ювелирного магазина


30.1.2022 11:07
В Курске задержаны подозреваемые в ограблении ювелирного магазинаФото: vk.com

Правоохранительным органам города Курска удалось задержать подозреваемых в похищении ювелирных изделий, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сумма ущерба от действий двух грабителей составила более 159 млн рублей.

Как стало известно, злоумышленники смогли попасть в помещения ювелирного магазина, который находится на первом этаже жилого дома, через подвал. В результате преступники вынесли оттуда сейф с драгоценностями, а также изделия, выставляемые в витринах.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Суд заключил одного из подозреваемых под стражу. В прошлом задержанные уже привлекались к ответственности за подобные преступления, отметила Волк. По ее словам, у подозреваемых изъяли часть похищенных ювелирных изделий. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.

Ранее стало известно об ограблении банка в Екатеринбурге. В местной прессе появились сообщения о том, что преступление совершили двое неизвестных. Злоумышленники ворвались в банк, угрожая оружием, после чего заставили сотрудников отдать им деньги. Сумма ущерба уточняется.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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