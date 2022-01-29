|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
WP сообщает о вывозе секретных документов из штаб-квартиры украинской разведки в Киеве
07:11
Фото: jo-jo.ru
Украинская разведка вывезла секретные документы из своей штаб-квартиры в Киеве, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников.
В публикации отмечается, что оборудование и материалы были перемещены на запад страны.
По данным газеты, документы было решено перевезти на запад страны на фоне общей подготовки Украины готовятся к вероятной эскалации конфликта. Отмечается, что в администрации украинского президента расходятся с военными в оценках возможного вторжения, которое якобы готовит Россия.
Отмечается, что получение Украиной поставок оружия из-за рубежа также свидетельствует о том, что власти не исключают вторжения и ведут подготовку к войне. При этом команда Зеленского руководствуется собственными приоритетами, которые могут не совпадать с приоритетами военного руководства и спецслужб, пояснил источник газеты в правительстве Соединенных Штатов.
Ранее канал CNN сообщал о растущей напряженности между президентом США Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Со ссылкой на собственные источники утверждалось, что у политиков имеются разногласия во взглядах на угрозу российского вторжения. В частности, Зеленскому не нравится излишнее внимание Вашингтона к этой теме. По мнению президента, это лишь способствует формированию панических настроений.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|