Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter WP сообщает о вывозе секретных документов из штаб-квартиры украинской разведки в Киеве

07:11

Фото: jo-jo.ru



Украинская разведка вывезла секретные документы из своей штаб-квартиры в Киеве, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников.



В публикации отмечается, что оборудование и материалы были перемещены на запад страны.



По данным газеты, документы было решено перевезти на запад страны на фоне общей подготовки Украины готовятся к вероятной эскалации конфликта. Отмечается, что в администрации украинского президента расходятся с военными в оценках возможного вторжения, которое якобы готовит Россия.



Отмечается, что получение Украиной поставок оружия из-за рубежа также свидетельствует о том, что власти не исключают вторжения и ведут подготовку к войне. При этом команда Зеленского руководствуется собственными приоритетами, которые могут не совпадать с приоритетами военного руководства и спецслужб, пояснил источник газеты в правительстве Соединенных Штатов.



Ранее канал CNN сообщал о растущей напряженности между президентом США Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Со ссылкой на собственные источники утверждалось, что у политиков имеются разногласия во взглядах на угрозу российского вторжения. В частности, Зеленскому не нравится излишнее внимание Вашингтона к этой теме. По мнению президента, это лишь способствует формированию панических настроений.



Автор: Злата Богатова

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