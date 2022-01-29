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WP сообщает о вывозе секретных документов из штаб-квартиры украинской разведки в КиевеWP сообщает о вывозе секретных документов из штаб-квартиры украинской разведки в Киеве
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WP сообщает о вывозе секретных документов из штаб-квартиры украинской разведки в Киеве


07:11
WP сообщает о вывозе секретных документов из штаб-квартиры украинской разведки в КиевеФото: jo-jo.ru

Украинская разведка вывезла секретные документы из своей штаб-квартиры в Киеве, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников.

В публикации отмечается, что оборудование и материалы были перемещены на запад страны.

По данным газеты, документы было решено перевезти на запад страны на фоне общей подготовки Украины готовятся к вероятной эскалации конфликта. Отмечается, что в администрации украинского президента расходятся с военными в оценках возможного вторжения, которое якобы готовит Россия.

Отмечается, что получение Украиной поставок оружия из-за рубежа также свидетельствует о том, что власти не исключают вторжения и ведут подготовку к войне. При этом команда Зеленского руководствуется собственными приоритетами, которые могут не совпадать с приоритетами военного руководства и спецслужб, пояснил источник газеты в правительстве Соединенных Штатов.

Ранее канал CNN сообщал о растущей напряженности между президентом США Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Со ссылкой на собственные источники утверждалось, что у политиков имеются разногласия во взглядах на угрозу российского вторжения. В частности, Зеленскому не нравится излишнее внимание Вашингтона к этой теме. По мнению президента, это лишь способствует формированию панических настроений.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 212

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