Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Шведы хотят научить воронов собирать окурки на улицах

29.1.2022 21:04

Фото: classifieds24.ru



В шведском городе Седертелье собираются обучить диких воронов сбору окурков на местных улицах.



Авторы этой инициативы полагают, что это позволит существенно сэкономить бюджетные средства.



По меньшей мере 75% расходов на уборку общественных мест удастся сэкономить, если птиц получится научить наводить порядок на улицах, сообщает The Local. Необычный стартап получил название Corvid Cleaning. Авторы идеи полагают, что смогут пошагово выдрессировать птиц, чтобы они не только собирали окурки на улицах Седертелье, но и складывали их в специальный автомат. Выполнив эту задачу, вороны будут получать порцию корма.



Отмечается, что вороны были выбраны, т.к. считаются одними из самых умных и сообразительных птиц. По мнению специалистов, они легче поддаются обучению. Вместе с тем, имеется риск, что птицы будут съедать найденный на улицах мусор.



В случае, если проект будет результативным, его могут внедрить и в других городах Швеции. Сейчас расходы на сбор одного окурка составляет около двух крон (порядка 16 рублей). Птицы, если их удастся обучить, действительно помогут существенно сэкономить на уборке улиц.



Автор: Злата Богатова

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