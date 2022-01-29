Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Токаев: аэропорт в Алма-Ате был захвачен для переброски боевиков

29.1.2022 18:38

Фото: mail.kz



Во время массовых беспорядков, происходивших на территории Казахстана в первых числах января, аэропорт в Алма-Ате захватили в целях обеспечения переброски боевиков. С таким заявлением выступил глава государства Касым-Жомарт Токаев, интервью с которым вышло в эфир республиканского телеканала "Хабар-24".



Ссылаясь на данные следствия, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что аэропорт в Алма-Ате был захвачен в целях переброски через него специально подготовленных боевиков. Глава государства пояснил, что злоумышленники, которых "запустили в город", прибыли под видом гастарбайтеров.



Казахстанский лидер также выразил мнение о том, что необходимости проводить международное расследование январских событий в стране нет. По словам Такаева, в государстве "есть люди честные и объективные", поэтому они вполне справятся своими силами.



Резолюцию Европарламента, принятую после событий в Казахстане, Токаев назвал необъективной и преждевременной. Документ был продиктован лоббистами, действующими по заказу людей, ранее покинувших страну, пояснил политик. Сейчас они пытаются организовывать разного рода акции, сталкивая людей, отметил Токаев.



Ранее Токаев уже рассказывал об участвовавших в беспорядках иностранных боевиках. По его словам, Казахстану пришлось столкнуться с "бандитами и террористами", прибывшими из-за рубежа. При этом лишь в нападении на Алма-Ату участвовали 20 тыс. злоумышленников, сообщал президент страны.



По последним официальным данным, жертвами беспорядков, охвативших Казахстан в начале января, стали 227 человек. В числе погибших - девятнадцать представителей силовых структур и военных.



Автор: Злата Богатова

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