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В десяти городах России организованы вакцинные туры в Турцию
28.1.2022 15:03
Фото: smi2.net
"Интурист" организует из десяти городов РФ вакцинные туры в Турцию, сообщают СМИ со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
Уже с 29 января желающие смогут направиться в Стамбул, чтобы сделать там прививку от коронавируса с использованием препарата Pfizer.
Специальные вылеты формируются на регулярных прямых рейсах в Стамбул из десяти городов РФ - Москвы и Петербурга, а также Минеральных вод, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и некоторых других.
Ожидается, что минимальная стоимость такого путешествия будет составлять от 22,4 тыс. рублей на человека или 44,7 тыс. рублей на двоих. За эти деньги можно рассчитывать на перелет, номер на две ночи в отеле 3* в Стамбуле, трансферы и комплексные услуги сопровождения при вакцинации.
Ранее 84-летний житель Индии Брахамдев Мандал признался, что успел вакцинироваться от коронавируса уже двенадцать раз. Все прививки он получил менее чем за год. По мнению мужчины, таким способом он смог наконец избавиться от проблем с суставами - в течение нескольких последних лет его мучила боль. Когда выяснилось, сколько раз вакцинировался Брахамдев Мандал, он пояснил, что один раз смог даже получить две дозы с разницей лишь в полчаса.
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