|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Судане девять человек погибли в ходе племенного конфликта
28.1.2022 20:00
Фото: bebaspedia.com
На территории суданского региона Западный Дарфур начался конфликт между арабскими и негритянскими племенами.
Жертвами столкновений стали по меньшей мере девять человек, передают зарубежные СМИ.
О ситуации в регионе сообщается в заявлении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), которое цитирует Sudan Akhbar. В документе указано, что из-за обострения обстановки свои дома вынужденно покинули не менее 11 тыс. местных жителей.
Первые сообщения об усилении напряженности в городе Аль-Джаббах и районе Кереник начали поступать еще 20 января. Причиной столкновений стала гибель араба, который был убит представителем африканского племени масалит. Власти Судана уже направили в регион дополнительные подразделения войск в целях урегулирования обстановки. Но пока в Западном Дарфуре сохраняется напряженность, отмечается в заявлении УКГВ.
В Дарфуре с 2003 года продолжается гражданская война, из-за которой ранее оказались изгнанными со своих земель разные этнические группы. Жители других регионов постепенно начали занимать эти территории, однако их владельцы начали в последнее время возвращаться и оспаривать право собственности на многочисленные участки. Летом 2020 года в штате Дарфур произошли массовые убийства, по данным ООН, связыванные с территориальными разногласиями между фермерами масалитами и арабскими бедуинами.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|