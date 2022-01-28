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Маколей Калкин женится во второй раз


28.1.2022 15:33
Маколей Калкин женится во второй разФото: duck.show

Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин снова решил жениться, передают американские СМИ.

Избранницей 41-летнего артиста, ставшего известным после выхода комедийного фильма "Один дома", стала актриса Бренда Сонг.

Маколей Калкин всегда старался не афишировать собственную личную жизнь, и сейчас он пока не сделал никаких официальных заявлений о своих намерениях. Однако папарацци смогли сделать снимки артиста, прогуливавшегося со своей возлюбленной. При этом на пальце Бренды Сонг можно было увидеть кольцо с большим бриллиантом, передает People.

Романтические отношения между актерами начались еще в 2017 году, когда Калкин и Сонг снимались в ленте "Мальчишник в Таиланде". Пара никак не комментировала слухи о их связи, не подтверждая, но и не опровергая публикации в СМИ. 5 апреля прошлого года артисты стали родителями - у них появился на свет сын. Мальчика назвали Дакота в честь умершей сестры Калкина.

В прошлом Маколей Калкин уже был женат, в 17-летнем возрасте он сочетался браком с актрисой Рэйчел Майнер. Семейная жизнь артистов длилась около четырех лет.

Ранее экс-супруга российского рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, решилась на официальную смену имени и фамилии. После того, как музыкант женился на модели Юлии Королевой, его экс-супруга Айза Долматова выложила в соцсети фото свидетельства об обновлении личных данных. Теперь 37-летнюю блогершу зовут Айза-Лилуна Ай.

Автор: Злата Богатова

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