Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Маколей Калкин женится во второй раз

28.1.2022 15:33

Фото: duck.show



Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин снова решил жениться, передают американские СМИ.



Избранницей 41-летнего артиста, ставшего известным после выхода комедийного фильма "Один дома", стала актриса Бренда Сонг.



Маколей Калкин всегда старался не афишировать собственную личную жизнь, и сейчас он пока не сделал никаких официальных заявлений о своих намерениях. Однако папарацци смогли сделать снимки артиста, прогуливавшегося со своей возлюбленной. При этом на пальце Бренды Сонг можно было увидеть кольцо с большим бриллиантом, передает People.



Романтические отношения между актерами начались еще в 2017 году, когда Калкин и Сонг снимались в ленте "Мальчишник в Таиланде". Пара никак не комментировала слухи о их связи, не подтверждая, но и не опровергая публикации в СМИ. 5 апреля прошлого года артисты стали родителями - у них появился на свет сын. Мальчика назвали Дакота в честь умершей сестры Калкина.



В прошлом Маколей Калкин уже был женат, в 17-летнем возрасте он сочетался браком с актрисой Рэйчел Майнер. Семейная жизнь артистов длилась около четырех лет.



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Автор: Злата Богатова

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