|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Индийский пенсионер вакцинировался более 10 раз
16.1.2022 13:29
Фото: livejournal.com
84-летний житель Индии Брахамдев Мандал признался, что успел вакцинироваться от коронавируса уже двенадцать раз.
Все прививки он получил менее чем за год, сообщает Daily Mail.
По мнению мужчины, таким способом он смог наконец избавиться от проблем с суставами - в течение нескольких последних лет его мучила боль. Когда выяснилось, сколько раз вакцинировался Брахамдев Мандал, он признался, что один раз смог даже получить две дозы с разницей лишь в полчаса.
Какие препараты использовались при вакцинации индийского пенсионера, не уточняется. Известно лишь, что никаких побочных явлений у Мандала не было. Мужчина убежден, что все эти инъекции оказали на его состояние благотворное воздействие. По его словам, уровень кислорода в его крови возрос, теперь он защищен даже от простуды.
Правоохранительные органы по итогам проверки возбудили в отношении Мандала уголовное дело сразу по трем статьям. Выяснилось, что мужчина использовал чужие документы, чтобы ввести в заблуждение медиков. Однако судебная власть, вероятно, проявит к мужчине снисхождение с учетом его преклонных лет, отмечается в публикации.
Ранее сообщалось о жительнице Бангладеш, которая двадцать лет прожила с ножницами в животе. Инструмент забыли хирурги, проводившие операцию по удалению желчных камней.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|