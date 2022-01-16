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Индийский пенсионер вакцинировался более 10 раз


16.1.2022 13:29
Индийский пенсионер вакцинировался более 10 разФото: livejournal.com

84-летний житель Индии Брахамдев Мандал признался, что успел вакцинироваться от коронавируса уже двенадцать раз.

Все прививки он получил менее чем за год, сообщает Daily Mail.

По мнению мужчины, таким способом он смог наконец избавиться от проблем с суставами - в течение нескольких последних лет его мучила боль. Когда выяснилось, сколько раз вакцинировался Брахамдев Мандал, он признался, что один раз смог даже получить две дозы с разницей лишь в полчаса.

Какие препараты использовались при вакцинации индийского пенсионера, не уточняется. Известно лишь, что никаких побочных явлений у Мандала не было. Мужчина убежден, что все эти инъекции оказали на его состояние благотворное воздействие. По его словам, уровень кислорода в его крови возрос, теперь он защищен даже от простуды.

Правоохранительные органы по итогам проверки возбудили в отношении Мандала уголовное дело сразу по трем статьям. Выяснилось, что мужчина использовал чужие документы, чтобы ввести в заблуждение медиков. Однако судебная власть, вероятно, проявит к мужчине снисхождение с учетом его преклонных лет, отмечается в публикации.

Ранее сообщалось о жительнице Бангладеш, которая двадцать лет прожила с ножницами в животе. Инструмент забыли хирурги, проводившие операцию по удалению желчных камней.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 184

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