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NYT: Украина в обозримом будущем не вступит в НАТО


14.1.2022 12:00
NYT: Украина в обозримом будущем не вступит в НАТОФото: fraza.ua

Украина скорее всего не сможет присоединиться к НАТО в обозримой перспективе, полагают обозреватели The New York Times.

Как указано в публикации, далеко не все члены альянса сейчас могут быть уверены в целесообразности такого решения, чтобы выступить за прием страны.

Вступлению Украины в НАТО в настоящее время мешает целый ряд причин, отмечают эксперты американской газеты. В частности, важную роль играет отсутствие уверенности у европейских членов военного блока. Нужен консенсус в вопросе  принятия нового участника Североатлантического альянса, поэтому шансы Киева на включение в организацию существенно понижаются.

Несмотря на неоднократные заявления представителей американской администрации, глава Соединенных Штатов Джо Байден на эту тему высказывается довольно сдержанно и осторожно. В последние годы политик вообще стал гораздо менее рьяным относительно расширения блока в восточном направлении, констатируют обозреватели ежедневника.

Кроме того, в США и других странах альянса придают большое внимание тому, насколько эффективно официальный Киев продолжает бороться с коррупционерами. Пока же, как свидетельствуют рейтинги Transparency International, по этим параметрам Украина остается лишь на 117 месте из 180 возможных.

При этом Москва обладает экономическими рычагами, позволяющими оказывать влияние на Европу, включая поставки газа. Поэтому можно предположить, что многие европейские государства не захотят лишний раз обострять взаимоотношения с российским руководством. С учетом всех вышеперечисленных факторов Киев не может пока еще соответствовать третьему главному критерию, который нужен для вступления в Североатлантический альянс - получить одобрение от всех тридцати членов НАТО.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 175

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