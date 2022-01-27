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В Таджикистане обвинили Киргизию в обстрелах
27.1.2022 23:05
voennoedelo.com
Пресс-центр погранвойск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана обвинил киргизскую сторону в интенсивных обстрелах мирного населения и нарушении воздушного пространства. Огонь также ведется по "автотранспорту и различным объектам инфраструктуры", заявили представители официального Душанбе.
По данным военного командования Таджикистана, со стороны соседнего государства сейчас продолжается активный огонь. Обстрелу подвергаются гражданские лица, транспортные средства и объекты инфраструктуры. Заявление пресс-центра пограничных войск ГКНБ Таджикистана размещено на официальном портале Национального информаагентства "Ховар".
Киргизские военные обстреливают таджикские погранзаставы с использованием минометов. Кроме того, были зафиксированы факты нарушения беспилотниками воздушного пространства Республики Таджикистан, указано в официальном тексте.
Как стало известно, сегодня, 27 января, около 17:20 близ населенного пункта Ходжаи-Аъло киргизскими гражданами был принудительно остановлен автомобиль "Портер" с грузом песка, которым управлял гражданин Таджикистана. Машина в тот момент двигалась по таджикской территории, из Ходжаи-Аъло следуя в поселок Сомониен Исфаринского района. Транспортное средство было остановлено группой численностью порядка пятидесяти человек - жителей сельсовета Аксай Баткенской области.
В целях пресечения в дальнейшем такого рода неправомерных действий киргизских граждан было решено провести официальную встречу с участием представителей местной администрации и силовых структур, однако киргизская сторона не эти переговоры не явилась.
Примерно в 18:10 по местному времени был открыт огонь из стрелкового вооружения по мирным таджикским гражданам. Обстрел велся киргизскими пограничниками, которые на тот момент заняли огневые позиции по периметру указанного моста (275 метров). Сейчас интенсивность огня с киргизской стороны нарастает, уже есть погибшие среди мирного населения и военнослужащих Таджикистана, количество которых уточняется.
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