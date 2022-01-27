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Британский премьер лично санкционировал вывоз 173 собак и кошек из Афганистана


27.1.2022 16:42
Британский премьер лично санкционировал вывоз 173 собак и кошек из АфганистанаФото: salon24.pl

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон специально санкционировал вывоз из Афганистана около 180 животных, передают зарубежные СМИ.

Судя по электронному письму, которое появилось в прессе, кошек и собак после падения Кабула эвакуировали вместе с сотрудниками приюта на зафрахтованном воздушном судне.

Как стало известно, вскоре после смены власти в Афганистане, произошедшей в августе 2021 года, британский премьер-министр Борис Джонсон отдал распоряжение об организации вывоза собак и кошек. Соответствующее электронное письмо СМИ обнародовали накануне, 26 января.

В тексте, датированном 25 августа, представитель МИД королевства пишет группе спецопераций по эвакуации иностранцев из Кабула о том, что премьер-министр разрешил организацию рейса для работников приюта и содержащихся в нем животных.

Ранее Джонсон категорически отверг сведения о том, что британские военные могли вывоз эвакуировать животных вместо афганских солдат и сотрудников. Премьер назвал подобную информацию "чушью", решительно открестившись от спасения кошек и собак.

Электронное письмо появилось в прессе на фоне критики в адрес Джонсона, которая связана с тем, что в Афганистане пока еще остается значительное число местных сотрудников британского контингента войск.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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