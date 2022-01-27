|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Британский премьер лично санкционировал вывоз 173 собак и кошек из Афганистана
27.1.2022 16:42
Фото: salon24.pl
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон специально санкционировал вывоз из Афганистана около 180 животных, передают зарубежные СМИ.
Судя по электронному письму, которое появилось в прессе, кошек и собак после падения Кабула эвакуировали вместе с сотрудниками приюта на зафрахтованном воздушном судне.
Как стало известно, вскоре после смены власти в Афганистане, произошедшей в августе 2021 года, британский премьер-министр Борис Джонсон отдал распоряжение об организации вывоза собак и кошек. Соответствующее электронное письмо СМИ обнародовали накануне, 26 января.
В тексте, датированном 25 августа, представитель МИД королевства пишет группе спецопераций по эвакуации иностранцев из Кабула о том, что премьер-министр разрешил организацию рейса для работников приюта и содержащихся в нем животных.
Ранее Джонсон категорически отверг сведения о том, что британские военные могли вывоз эвакуировать животных вместо афганских солдат и сотрудников. Премьер назвал подобную информацию "чушью", решительно открестившись от спасения кошек и собак.
Электронное письмо появилось в прессе на фоне критики в адрес Джонсона, которая связана с тем, что в Афганистане пока еще остается значительное число местных сотрудников британского контингента войск.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|