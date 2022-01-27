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В Каталонии реабилитируют женщин, осужденных за колдовство
27.1.2022 15:36
Фото: cont.ws
Парламент Каталонии одобрил инициативу, согласно которой будет восстановлена память женщин, в прошлом обвиненных в колдовстве.
Власти признали их пострадавшими от женоненавистнических репрессий, пишет АВС.
По данным газеты, одобренный парламентом Каталонии документ призван восстановить историческую память о несправедливо осужденных и казненных женщинах, обвинявшихся в колдовстве, а также тех, кто подвергался разного рода репрессиям на протяжении всей истории.
В минувшем декабре аналогичный проект внесели на рассмотрение парламента Шотландии. Авторы документа указывали на необходимость реабилитировать более четырех тысяч женщин, которых в период с XVI по XVIII века заподозрили в колдовстве. По данным The Daily Mail, проект закона включал в себя создание памятника жертвам правосудия прошлого.
Как поясняла тогда депутат парламента Шотландии Натали Дон, допущенные ошибки нужно исправлять. Отмечалось, что некоторых женщин в средние века обвиняли в том, что они якобы могли нанести вред королевскому флоту, вызывая заклинаниями шторм, или в ночное время превращались в сов. В период правления короля Якова, находившегося у власти в XVI веке, на территории Шотландии существовал закон о колдовстве. Из-за него более половины обвиненных женщин сожгли на костре.
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