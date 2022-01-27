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Афганские женщины вышли на митинг, требуя признания Исламского Эмирата
27.1.2022 14:07
Фото: genprogress.org
В Кабуле вновь прошла женская акция, участницы которой выступили в поддержку хиджаба. В ходе митинга также звучали требования и признания Исламского Эмирата мировым сообществом и разблокировки замороженных афганских активов, передает TOLONews.
Жительницы афганской столицы во время митинга, состоявшегося накануне, 26 января, вновь призывали соседние государства не вмешиваться во внутренние дела их страны. При это они настаивали на том, что замороженные деньги — это достояние афганского народа. Поэтому средства следует разблокировать, требовали участницы акции.
Митингующие приняли резолюцию с просьбой к международному сообществу и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не оставлять жителей Афганистана без поддержки.
Соединенные Штаты и другие страны должны официально признать Исламский Эмират и разблокировать замороженные деньги страны, но не вмешиваться во внутренние дела Афганистана, заявили участницы акции. По их словам, многие местные жители сейчас оказались в бедственном положении.
Во время акции, как и неделю назад, особое внимание уделялось праву афганских женщин носить хиджаба.
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