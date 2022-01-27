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Инфанта Испании Кристина разводится с мужем
27.1.2022 12:05
Фото: lanmedia.fr
Сестра короля Испании Филиппа VI намерена развестись со своим мужем после двадцати четырех лет брака.
Инфанта Кристина уже подала соответствующее заявление, сообщает Е!
Как стало известно, Кристина де Бурбон и Иньяки Урдангарин приняли решение расторгнуть брак "по обоюдному согласию". Ранее в испанской прессе распространились сведения о том, что Урдангарин увлекся другой женщиной.
Брак инфанты Кристины был заключен двадцать четыре года назад. У супругов появились на свет четверо детей.
В 2017 году Иньяки Урдангарин был приговорен к шести годам тюрьмы — его признали виновным в мошенничестве и финансовых махинациях. Старшую сестру короля суд тогда полностью оправдал.
За два года до вынесения приговора по делу, тянувшемуся много лет, инфанта Кристина де Бурбон лишилась титула герцогини Пальма-де-Майоркской. После этого титул сестры Филиппа VI стал выглядеть так: ее королевское высочество донья Кристина Федерика Виктория Антония де ла Сантиссима Тринидад, инфанта Испании.
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