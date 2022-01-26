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На Украине задержан военнослужащий, застреливший пять человек
11:40
Фото: myseldon.com
В МВД Украины подтвердили информацию о задержании в городе Днепр военнослужащего Нацгвардии, устроившего стрельбу и скрывшегося ранее с оружием. В результате ЧП на территории завода "Южмаш" погибли пять человек, передает ТАСС.
По последним официальным данным, жертвами ЧП стали пять человек, столько же получили ранения различной степени тяжести. В числе погибших есть женщины. Сотрудница предприятия "Южмаш" скончалась на месте, а представительница Нацгвардии умерла, когда ей пытались оказать первую медицинскую помощь.
Ранее в украинской прессе появились сведения о гибели четверых военнослужащих и одном раненом.
Сегодня ранним утром в Днепре Находившийся в карауле 20-летний военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук открыл огонь из автомата по сослуживцам. Затем солдат-срочник сбежал вместе с оружием. После инцидента в городе объявили план "Сирена", весь личный состав подразделений полиции и Нацгвардии был поднят по тревоге.
В рамках начатых мероприятий злоумышленник был оперативно задержан. Сведений о мотивах его действий пока нет, обстоятельства случившегося выясняются.
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