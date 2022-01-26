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Курс доллара впервые с ноября 2020 года поднялся до 80 рублей


26.1.2022 22:13
Курс доллара впервые с ноября 2020 года поднялся до 80 рублейФото: bb.lv

В ходе валютных торгов на Московской бирже курс доллара рос на 1,79% к закрытию предыдущей сессии, поднявшись в результате до 80,04 рубля, передает ТАСС.

Как свидетельствуют данные площадки по состоянию на 19:24 по Москве, доллар достиг отметки, которая в последний раз фиксировалась осенью 2020 года.

Курс евро сегодня возрос до 90,015 рубля (+1,37%). Ранее подобные показатели, когда уровень превысил 90 рублей, наблюдались в июле прошлого года. Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE возросла сегодня на 1,95%, составляя до $88,88 за баррель. Нефть сорта WTI по состоянию на 19:45 по Москве успела подорожать на 2,1% ее сейчас торгуют на уровне $87,4 за баррель.

По мнению аналитиков, завершается заседание ФРС Соединенных Штатов, и к этому событию сейчас приковано все внимания. Как пояснила в беседе с ТАСС старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова, вечерняя сессия может оказаться довольно нервной. Предполагается, что доллар будет колебаться в пределах от 78 до 80 рублей, тогда как для евро аналогичный прогноз выглядит как коридор в 88-90 рублей.

Руководитель управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко отметил, что на рост доллара повлияла не только геополитическая ситуация. Увеличение начали фиксировать в вечернее время, на фоне спада активности основных игроков снизилась. В этот период на рынке торгуют большей частью роботы, пояснил эксперт. По его словам, завтра утром, при отсутствии курса негативных новостей, показатель может понизиться в диапазон 78,50 - 79,50 рубля.

Напомним, в минувший понедельник, 24 января, Центральный банк РФ объявил о приостановлении покупок зарубежной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Как указывалось в официальном комментарии регулятора, решение о возобновлении примут в зависимости от ситуации на финансовых рынках.  В заявлении подчеркивалось, что у ЦБ имеется достаточный объем инструментов, позволяющих предотвратить финансовую нестабильность.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 188

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