Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Центробанк приостановил покупки валюты на внутреннем рынке

24.1.2022 17:37

Фото: vk.com



Центральный банк РФ объявил о приостановлении покупок зарубежной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, собщает ТАСС.



Как указано в официальном комментарии регулятора, решение о возобновлении примут в зависимости от ситуации на финансовых рынках.



В заявлении подчеркнуто, у ЦБ имеется достаточный объем инструментов, позволяющих предотвратить финансовую нестабильность. Пока же Банк России перестает покупать иностранную валюту на внутреннем рынке. Изменения вступили в силу 24 января с 15:00 по мск. Решение принималось в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и понижения волатильности финансовых рынков. Сейчас регулятор продолжает отслеживать ситуацию.



Во время валютных торгов на Московской бирже сегодня курс доллара ускорил темпы роста до 2,19% к закрытию прошлой сессии, остановившись на отметке 79,12 руб. (по состоянию на 14:45 по мск). В прошлом такой показатель фиксировался в конце осени 2020 года. Как свидетельствуют данные Мосбиржи, в 15:19 по мск за доллар давали уже 79,04 руб. (+2,09%), тогда как стоимость евро составляла 89,08 (+1,38%).



Ранее Банк России выступил с предложением ввести жесткие меры по регулированию рынка криптовалют. Речь шла о запрете на большую часть операций - майнинг, выпуск, обращение и обмен. Как указывалось в консультативном докладе регулятора, в РФ пока нет законов, которые бы регламентировали вопросы, связанные с выпуском и обращением криптовалют. Поэтому, констатировал Банк России, криптообменники, соответствующие биржи, а также P2P-платформы и другие операторы этого рынка фактически оказались за пределами правового поля.



Вместе с тем, действующий в России закон о ЦФА предусматривает запрет на использование цифровых валют в качестве платежных средств, напомнил ЦБ. В сложившейся ситуации необходимо установить ответственность для нарушителей запрета на применение криптовалют в целях оплаты за услуги, работы или товары, которые предоставляют и покупают как юридические, так и физические лица. Следует выработать механизмы выявления подобных операций и лиц, которые занимаются их осуществлением.



Автор: Злата Богатова

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