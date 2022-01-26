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Меньшиков объявил нерукопожатным режиссера Долина после спора о спектакле


26.1.2022 17:39
Меньшиков объявил нерукопожатным режиссера Долина после спора о спектаклеФото: vk.com

Худрук Театра Ермоловой Олег Меньшиков объявил нерукопожатным режиссера Олега Долина после рассказа о неожиданном отстранении от работы перед  премьерой его постановки. По словам Меньшикова, в тот момент спектакль демонстрировать публике не представлялось возможным.

Художественный руководитель Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков отреагировал на открытое послание приглашенного режиссера Олега Долина, в котором он также сообщал о невыплате аванса. Договор между театром и режиссером был расторгнут по соглашению сторон, и есть все соответствующие документы, заявил Меньшиков

По поводу аванса руководство предложило Долину некое компромиссное решение, но тот отказался, причем посредством агента. Кроме того, Долину предлагали и отыскать "компромисс в решении вопроса об авторстве спектакля". Меньшиков подчеркнул, что никто и никогда не ставил под сомнение его вклад. По словам Меньшикова, ни одному худруку не пришло бы в голову отменять постановку, когда театр сталкивается с проблемой убыточности. Но постановка в том виде, в каком ее увидел художественный руководитель, публике показываться никак не могла.

Комментируя обвинения в "краже", высказанные Долиным в адрес Меньшикова, он заявил, что при таком желании постарался бы выбрать "что-то поталантливее". Художникам необходимо в любых ситуациях "сохранять человеческое и профессиональное достоинство", добавил Меньшиков и выразил намерение прекратить диалог. Худрук завершил свое обращение словами о том, что Долин отныне является для него "нерукопожатен".

Ранее в Facebook Долина появилось открытое письмо, где сообщалось о неожиданном отстранении за неделю до премьеры созданной им постановки "Двенадцатой ночи" по знаменитому произведению Уильяма Шекспира. Режиссер пояснил, что Меньшиков сделал это при помощи смс, не объясняя причин.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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