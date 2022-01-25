Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Представитель РФ в ЕСПЧ просит отклонить обвинения Нидерландов и Украины в крушении MH17

13:36

Фото: crimea-news.info



Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) должен отклонить объединенный иск Украины и Нидерландов по делу о катастрофе рейса МН17.



С таким заявлением выступил российский представитель при этой организации Михаил Виноградов, передает "Интерфакс".



Уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Виноградов обратился к суду с просьбой в полном объеме отклонить межгосударственные жалобы, поданные Украиной и Нидерландами в связи с крушением рейса MH17 как необоснованные. События, о которых идет речь в этих исках, если и происходили в действительности, разворачивались на территории Донецкой и Луганской областей, т.е. за пределами РФ, указал Виноградов.



Российский представитель напомнил, что в Москве категорически возражают против применения в данном деле т.н. концепции "эффективного контроля". РФ не осуществляет на указанной территории какого-либо контроля "ни напрямую, ни через ВС", равно как и посредством подчиненной местной администрации либо ее поддержки со стороны РФ.



По мнению Виноградова, жалоба Нидерландов основывается на искаженных фактов и сфальсифицированных доказательствах. Представитель России в ЕСПЧ также отметил, что утверждения о том, что Москва отказывается от эффективного расследования крушения и не выполняет своих обязательств в рамках договоренностей об оказании взаимной правовой помощи и выдачи, не соответствуют действительности.



Пассажирский лайнер Boeing MH17 разбился в селе Грабово Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В ходе начатого расследования было установлено, что в самолет авиакомпании Malaysia Airlines попала ракета. Дискуссии о том, кем она могла быть выпущена, не прекращаются на протяжении нескольких лет.



Ранее в МИД РФ выступили с заявлением о том, что Нидерланды оказывают давление на суд Гааги по делу MH17. Перед процессом появлялись информационные вбросы и фейки, указывала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, призывая обратить внимание на манипуляции с общественным сознанием.



Стоит отметить, что в Малайзии ранее отказались признавать причастность России к крушению MH17, указав на отсутствие убедительных доказательств. Как заявил глава малайзийского министерства транспорта Энтони Локе, "нельзя просто так указывать на Россию", как это было сделано в заключении Совместной следственной группы (ССГ).



Автор: Злата Богатова

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