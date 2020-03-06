Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter МИД РФ: Нидерланды оказывают давление на суд Гааги по делу MH17

6.3.2020 22:09

Фото: amic.ru



Перед процессом MH17 появляются информационные вбросы и фейки, указала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Дипломат призвала обратить внимание на манипуляции с общественным сознанием, которые сейчас проводят Нидерланды.



Выступая на брифинге, пресс-секретарь МИД России рассказала о том, как в Нидерландах сейчас развертывается информационная кампания с обвинительным уклоном в адрес Москвы. По словам Марии Захаровой, все это происходит в связи с предстоящим процессом по делу о крушении малайзийского пассажирского лайнера Boeing под Донецком.



Как заявила официальный представитель МИД РФ, нидерландские власти продолжают попытки оказывать давление на окружной суд Гааги.



Ранее Мария Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска "Бука", которое сделал нидерландский прокурор Фред Вестербек в эфире телевизионного канала CBS. Как написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ, расследование Совместной следственной группы (ССГ) по крушению малайзийского Boeing в Донбассе превратили в некий балаган, несмотря на то, что речь идет о трагическом событии.



Автор: Злата Богатова

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