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В Киеве протестующие пытались прорваться в здание Рады
25.1.2022 22:09
Фото: tvzvezda.ru
В центре Киева участники протестной акции попытались штурмовать здание Верховной рады, передают украинские СМИ.
Силовики начали применять для разгона манифестантов спецсредства.
Акция протеста, которую сегодня в центре Киева проводят украинские предприниматели, начала перерастать в стычки с полицией. Митингующие пытались ворваться в здание парламента Украины, но силовикам удалось их оттеснить.
По данным СМИ, перед Верховной радой собрались несколько сотен человек, которые установили сцену и зачитали с нее свои требования. Затем манифестанты предложили представителям властей выйти к ним, чтобы начать обсуждение. Вскоре после этого, когда десятки протестующих устремились к зданию, полицейские начали использовать спецсредства.
Во время стычек с силовиками пострадал по меньшей мере один человек, еще двое были задержаны, сообщается в украинской прессе. В ряде источников появились сведения о раненых среди сотрудников полиции.
Известно также, что после начала митинга парламентариев вывели из здания по подземному переходу. В момент штурма в Раде находились лишь представители прессы и сотрудники охраны.
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