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Хорватия в случае конфликта РФ и Украины отзовет своих военных из НАТО
16:04
Фото: citynews.ca
Зоран Миланович
При эскалации конфликта между Россией и Украиной руководство Хорватии сразу же отзовет военных из сил НАТО в Восточной Европе.
С таким заявлением выступил президент республики Зоран Миланович, передает ТАСС.
Глава хорватского государства Зоран Миланович выступил в эфире национального телевидения, заявив, что продолжает отслеживать развитие событий. Являясь главнокомандующим хорватской армией, он особое внимание уделяет информации о наращивании присутствия НАТО в регионе, включая публикации об отправке "каких-то разведывательных кораблей".
Хорватия к происходящему никакого отношения не имеет и в будущем иметь не будет, заявил Миланович. Президент республики подчеркнул, что в случае конфликта между Россией и Украиной в Загребе сразу же объявят об отзыве своих военных из НАТО на территории Восточной Европы - "всех, до последнего хорватского солдата", - заверил политик.
Ранее в Донецке сообщили, что украинские власти продолжают перебрасывать к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня (РСЗО). В Народной милиции (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики отметили, что в регионе зафиксировали прибытие танковых соединений с целью создания ударных групп и техники, предназначенной для уничтожения минных заграждений.
В Донецке также располагают данными о появлении у линии соприкосновения радикалов из "Правого сектора" (деятельность этой организации в РФ официально запрещена). По словам представителя НМ ДНР, боевиков могут задействовать в составе заградотрядов или групп зачистки.
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