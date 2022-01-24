ИнтерНовости - новости в стране и мире
Спецназовцев ФСБ признали виновными в налете на бизнесмена в Москве
Спецназовцев ФСБ признали виновными в налете на бизнесмена в Москве
Центробанк приостановил покупки валюты на внутреннем рынке
Центробанк приостановил покупки валюты на внутреннем рынке
Граждан США призвали не ездить в Россию из-за ситуации вокруг Украины
Граждан США призвали не ездить в Россию из-за ситуации вокруг Украины
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Казахстане, Киргизии и Узбекистане отключилась электроэнергияВ Казахстане, Киргизии и Узбекистане отключилась электроэнергия
Байден позвонил журналисту, которого оскорбилБайден позвонил журналисту, которого оскорбил
В Донецке заявили, что ВСУ перебросили в Донбасс РСЗО и танки для формирования ударных группВ Донецке заявили, что ВСУ перебросили в Донбасс РСЗО и танки для формирования ударных групп
На Камчатке бродячие собаки напали на восьмилетнего мальчикаНа Камчатке бродячие собаки напали на восьмилетнего мальчика
Спецназовцев ФСБ признали виновными в налете на бизнесмена в МосквеСпецназовцев ФСБ признали виновными в налете на бизнесмена в Москве

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Донецке заявили, что ВСУ перебросили в Донбасс РСЗО и танки для формирования ударных групп


07:20
В Донецке заявили, что ВСУ перебросили в Донбасс РСЗО и танки для формирования ударных группФото: rusvesna.su

Украинские власти продолжают перебрасывать к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня (РСЗО), передает РИА Новости со ссылкой на источник в Народной милиции (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики. Как стало известно, в регионе зафиксировали прибытие танковых соединений с целью создания ударных групп и техники, предназначенной для уничтожения минных заграждений.

В Донецке также располагают данными о появлении у линии соприкосновения радикалов из "Правого сектора" (деятельность этой организации в РФ официально запрещена). По словам представителя НМ ДНР, боевиков могут задействовать в составе заградотрядов или групп зачистки.

Ранее замначальника минобороны ДНР Эдуард Басурин сообщил о националистах из "Правого сектора" (деятельность этой организации в РФ официально запрещена), замеченных близ Павлополя вместе с офицерами 74 центра информационно-психологических операций. Радикалы, находившиеся в зоне ответственности 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й бригады ВСУ, общались с журналистами, выдавая себя за представителей ВСУ.

На прошлой неделе стало известно об отправке Киевом к линии соприкосновения нескольких РСЗО. Согласно разведданным ДНР, украинские военные провели разгрузку шести единиц реактивных систем "Смерч" и двух "Ураган" с кассетными боеприпасами на железнодорожной станции Красноармейск (на украинских картах - Покровск). Уточнялось, что прибывшее вооружение предназначалось для штурмовых групп 25-й и 95-й десантных бригад ВСУ и т.н. "нацбатов". Представитель НМ ДНР пояснял, что оружие украинской стороне поставляют западные страны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 218

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Названа примерная дата запуска Crew Dragon с российским космонавтомНазвана примерная дата запуска Crew Dragon с российским космонавтом
В Ростовской области вновь разрешили смеяться в загсахВ Ростовской области вновь разрешили смеяться в загсах
Во Франции трагически погиб актер Гаспар УльельВо Франции трагически погиб актер Гаспар Ульель
Замглавы Минтранса Токарева подозревают в мошенничествеЗамглавы Минтранса Токарева подозревают в мошенничестве
Миссия ООН расследует операцию военных ЦАР против предполагаемых повстанцевМиссия ООН расследует операцию военных ЦАР против предполагаемых повстанцев

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru