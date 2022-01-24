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В Донецке заявили, что ВСУ перебросили в Донбасс РСЗО и танки для формирования ударных групп
07:20
Фото: rusvesna.su
Украинские власти продолжают перебрасывать к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня (РСЗО), передает РИА Новости со ссылкой на источник в Народной милиции (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики. Как стало известно, в регионе зафиксировали прибытие танковых соединений с целью создания ударных групп и техники, предназначенной для уничтожения минных заграждений.
В Донецке также располагают данными о появлении у линии соприкосновения радикалов из "Правого сектора" (деятельность этой организации в РФ официально запрещена). По словам представителя НМ ДНР, боевиков могут задействовать в составе заградотрядов или групп зачистки.
Ранее замначальника минобороны ДНР Эдуард Басурин сообщил о националистах из "Правого сектора" (деятельность этой организации в РФ официально запрещена), замеченных близ Павлополя вместе с офицерами 74 центра информационно-психологических операций. Радикалы, находившиеся в зоне ответственности 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й бригады ВСУ, общались с журналистами, выдавая себя за представителей ВСУ.
На прошлой неделе стало известно об отправке Киевом к линии соприкосновения нескольких РСЗО. Согласно разведданным ДНР, украинские военные провели разгрузку шести единиц реактивных систем "Смерч" и двух "Ураган" с кассетными боеприпасами на железнодорожной станции Красноармейск (на украинских картах - Покровск). Уточнялось, что прибывшее вооружение предназначалось для штурмовых групп 25-й и 95-й десантных бригад ВСУ и т.н. "нацбатов". Представитель НМ ДНР пояснял, что оружие украинской стороне поставляют западные страны.
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