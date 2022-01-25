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Кадыров заявил, что «давно бы забрал Украину»
25.1.2022 10:02
Фото: biomiry.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если бы он являлся президентом, то "давно забрал Украину", а также "навел порядок".
Политик поделился своим мнением во время прямого эфира, транслировавшегося в Instagram председателя чеченского парламента Магомеда Даудова.
Как заявил чеченский лидер Рамзан Кадыров, если бы он занимал пост президента, то уже "давно забрал бы Украину". По мнению политика, туда стоило бы направить войска и навести порядок. Соседнее государство он при этом назвал "придуманным".
Кадыров также добавил, что Соединенные Штаты не смогут дать украинцам ничего хорошего. Поэтому жителям сопредельной страны стоило бы противостоять размещению чужих военных баз на их территории. Кадыров призвал украинцев препятствовать действиям Вашингтона, иначе Москва "примет меры", являясь ближайшим соседом и столицей братского государства.
Ранее Кадыров уже высказывался на тему возможного присоединения Украины к РФ. В конце прошлого года глава Чечни допустил такой вариант развития событий, если в Киеве продолжат проводить антироссийскую политику.
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