ИнтерНовости - новости в стране и мире
Россияне назвали писателя и актера 2021 года
Россияне назвали писателя и актера 2021 года
Кадыров допустил присоединение Украины к России
Кадыров допустил присоединение Украины к России
В Колумбии убита советник управления ООН по наркотикам и преступности
В Колумбии убита советник управления ООН по наркотикам и преступности
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Петрозаводске вынесли приговор историку ДмитриевуВ Петрозаводске вынесли приговор историку Дмитриеву
Кадыров допустил присоединение Украины к РоссииКадыров допустил присоединение Украины к России
ЕС требует от России 290 млрд евро компенсации за импортозамещениеЕС требует от России 290 млрд евро компенсации за импортозамещение
В Томске снова подожгли гипермаркет «Лента»В Томске снова подожгли гипермаркет «Лента»
В Колумбии убита советник управления ООН по наркотикам и преступностиВ Колумбии убита советник управления ООН по наркотикам и преступности

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Кадыров допустил присоединение Украины к России


05:08
Кадыров допустил присоединение Украины к РоссииФото: livejournal.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Украину будет необходимо присоединить к РФ, если в Киеве продолжат проводить антироссийскую политику.

Своим мнением по этому поводу политик поделился в рамках ежегодной пресс-конференции, передает ТАСС.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин не допустит размещения военных баз стран Запада на территории Украины. При этом политик назвал себя "пехотой", которая готова выполнять "приказ, абсолютно без проблем".

По словам Кадырова, "украинский проблемный вопрос" он сам давно бы решил, если бы получил соответствующее поручение. В частности, речь могла бы идти о присоединении этого государства к Чеченской Республике. Однако имеются "государственные нормативно-правовые договоренности", которые не позволяют принимать такого рода решения, пояснил Кадыров. Подчеркнув, что озвучивает собственное личное мнение, он добавил, что Украину следует "присоединить к нашей стране", учитывая действия Владимира Зеленского и других представителей официального Киева.

В последнее время в Киеве и на Западе все чаще начали озвучивать предположения о скором вторжении на Украину, которое якобы готовят российские власти. В Москве подобные заявления уже не раз называли их совершенно безосновательными.

Ранее российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства с участием главы РФ Владимира Путина заявил, что донбасских силовиков в последнее время провоцируют на ответные действия. По его словам, в регионе не уменьшается интенсивность обстрелов позиций народной милиции ЛНР и ДНР со стороны украинских военных.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 274

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Россияне назвали писателя и актера 2021 годаРоссияне назвали писателя и актера 2021 года
Более 40 жителей Малайзии стали жертвами наводненийБолее 40 жителей Малайзии стали жертвами наводнений
Отменен оправдательный приговор по первому в РФ делу о «ворах в законе»Отменен оправдательный приговор по первому в РФ делу о «ворах в законе»
Кадыров допустил присоединение Украины к РоссииКадыров допустил присоединение Украины к России
Россиянина Клюшина пытались склонить к сотрудничеству иностранные спецслужбыРоссиянина Клюшина пытались склонить к сотрудничеству иностранные спецслужбы

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru