|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Кадыров допустил присоединение Украины к России
05:08
Фото: livejournal.com
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Украину будет необходимо присоединить к РФ, если в Киеве продолжат проводить антироссийскую политику.
Своим мнением по этому поводу политик поделился в рамках ежегодной пресс-конференции, передает ТАСС.
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин не допустит размещения военных баз стран Запада на территории Украины. При этом политик назвал себя "пехотой", которая готова выполнять "приказ, абсолютно без проблем".
По словам Кадырова, "украинский проблемный вопрос" он сам давно бы решил, если бы получил соответствующее поручение. В частности, речь могла бы идти о присоединении этого государства к Чеченской Республике. Однако имеются "государственные нормативно-правовые договоренности", которые не позволяют принимать такого рода решения, пояснил Кадыров. Подчеркнув, что озвучивает собственное личное мнение, он добавил, что Украину следует "присоединить к нашей стране", учитывая действия Владимира Зеленского и других представителей официального Киева.
В последнее время в Киеве и на Западе все чаще начали озвучивать предположения о скором вторжении на Украину, которое якобы готовят российские власти. В Москве подобные заявления уже не раз называли их совершенно безосновательными.
Ранее российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства с участием главы РФ Владимира Путина заявил, что донбасских силовиков в последнее время провоцируют на ответные действия. По его словам, в регионе не уменьшается интенсивность обстрелов позиций народной милиции ЛНР и ДНР со стороны украинских военных.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|