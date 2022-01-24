Байден позвонил журналисту, которого оскорбил

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09:04

Фото: viadvice.com



Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден позвонил журналисту Fox News Питеру Дуси, которого ранее назвал "глупым сукиным сыном".



Американский лидер позволил себе оскорбить корреспондента канала, когда тот задал вопрос, связанный с инфляцией.



Предположительно, Джо Байден полагал, что его микрофон уже выключен, когда отпустил оскорбительную реплику в адрес журналиста. Но это было не так, и слова американского президента моментально вызвали резонанс.



Позднее стало известно, что глава Соединенных Штатов лично звонил репортеру, чтобы урегулировать ситуацию и принести извинения. Как пояснил журналист телевизионного канала Fox News Питер Дуси, президент связался с ним примерно через час после встречи. В частности, американский лидер сказал: "Ничего личного, приятель".



По словам Дуси, во время разговора с Байденом он выразил намерение всегда задавать вопросы, которые будут отличаться от того, что спрашивают другие представители СМИ. Президент на это ответил: "Ты должен". Цитируя политика, журналист подчеркнул, что так и поступит в будущем.



Когда коллега-журналист из Fox News уточни, в какой форме извинялся президент США, Дуси пояснил, что Байден смог прояснить ситуацию. И это очень ценно, отметил корреспондент. По его словам, американский лидер может называть его как угодно, главное, чтобы "это заставляло его говорить!" — добавил Дуси.



Ранее после официального мероприятия в Белом доме, когда журналисты уже начали расходиться, представитель Fox News выкрикнул вопрос об инфляции. Дуси поинтересовался у Байдена, может ли она стать политическим бременем в преддверии промежуточных выборов в конгресс, которые запланированы на конец года. Президент в ответ назвал его "глупым сукиным сыном".



По словам Дуси, он вообще не расслышал эти слова, потому что в помещении уже было довольно шумно. Однако коллеги, оказавшиеся в тот момент ближе к Байдену, быстро передали ему, что произошло.



Автор: Злата Богатова

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