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В ДНР сообщили о переброске Киевом в Донбасс РСЗО «Смерч» и «Ураган»
12:13
Фото: newinform.com
Украинская сторона ведет подготовку к очередному обострению военных действий, заявил журналистам представитель народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин.
По имеющимся разведданным, Киев направил к линии соприкосновения в Донбассе восемь единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" и "Ураган".
Разведданные самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) свидетельствуют о подготовке украинской стороной к боевым действиям, рассказал Эдуард Басурин. По его словам, разгрузка шести единиц реактивных систем залпового огня "Смерч" и двух "Ураган" с кассетными боеприпасами была зафиксирована на железнодорожной станции н. п. Красноармейск (на украинских картах - Покровск).
Известно также, что указанное вооружение предназначалось для штурмовых групп 25-й и 95-й десантных бригад ВСУ и т.н. "нацбатов", передает "Интерфакс". Представитель НМ ДНР добавил, что имеющиеся сведения позволяют делать вывод о том, что оружие Киеву поставляется сейчас западными странами.
Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин отметил, что внесенный КПРФ проект о признании самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) и соответствующего обращения к российскому президенту нуждается в обсуждении. Речь идет об очень серьезном решении, поэтому следует организовать "консультации с руководителями фракций", - подчеркнул он в своем телеграм-канале.
Володин указал, что в Москве не могут оставить без внимания, как Киев продолжает игнорировать выполнение Минских договоренностей с учетом намерений НАТО "оккупировать Украину". Спикер Госдумы подчеркнул, что российским властям необходимо искать пути обеспечить защиту соотечественников на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать проект обращения Госдумы к президенту по этому поводу заявил, что официальные комментарии Кремля могут последовать лишь после того, как документ примет парламент.
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