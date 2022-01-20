Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В ДНР сообщили о переброске Киевом в Донбасс РСЗО «Смерч» и «Ураган»

12:13

Фото: newinform.com



Украинская сторона ведет подготовку к очередному обострению военных действий, заявил журналистам представитель народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин.



По имеющимся разведданным, Киев направил к линии соприкосновения в Донбассе восемь единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" и "Ураган".



Разведданные самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) свидетельствуют о подготовке украинской стороной к боевым действиям, рассказал Эдуард Басурин. По его словам, разгрузка шести единиц реактивных систем залпового огня "Смерч" и двух "Ураган" с кассетными боеприпасами была зафиксирована на железнодорожной станции н. п. Красноармейск (на украинских картах - Покровск).



Известно также, что указанное вооружение предназначалось для штурмовых групп 25-й и 95-й десантных бригад ВСУ и т.н. "нацбатов", передает "Интерфакс". Представитель НМ ДНР добавил, что имеющиеся сведения позволяют делать вывод о том, что оружие Киеву поставляется сейчас западными странами.



Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин отметил, что внесенный КПРФ проект о признании самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) и соответствующего обращения к российскому президенту нуждается в обсуждении. Речь идет об очень серьезном решении, поэтому следует организовать "консультации с руководителями фракций", - подчеркнул он в своем телеграм-канале.



Володин указал, что в Москве не могут оставить без внимания, как Киев продолжает игнорировать выполнение Минских договоренностей с учетом намерений НАТО "оккупировать Украину". Спикер Госдумы подчеркнул, что российским властям необходимо искать пути обеспечить защиту соотечественников на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР.



Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать проект обращения Госдумы к президенту по этому поводу заявил, что официальные комментарии Кремля могут последовать лишь после того, как документ примет парламент.



Автор: Злата Богатова

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