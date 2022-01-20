ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Афганистане 28 человек стали жертвами землетрясения
В Афганистане 28 человек стали жертвами землетрясения
Замглавы Минтранса Токарева подозревают в мошенничестве
Замглавы Минтранса Токарева подозревают в мошенничестве
Во Франции трагически погиб актер Гаспар Ульель
Во Франции трагически погиб актер Гаспар Ульель
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Петербурге из-за всплеска COVID-19 прервали диспансеризациюВ Петербурге из-за всплеска COVID-19 прервали диспансеризацию
Песков: вопросы о похищении жены судьи в Нижнем Новгороде нужно задавать полицииПесков: вопросы о похищении жены судьи в Нижнем Новгороде нужно задавать полиции
В ДНР сообщили о переброске Киевом в Донбасс РСЗО «Смерч» и «Ураган»В ДНР сообщили о переброске Киевом в Донбасс РСЗО «Смерч» и «Ураган»
В Москве проводят проверку из-за видео с полуобнаженной женщиной у мечетиВ Москве проводят проверку из-за видео с полуобнаженной женщиной у мечети
ЦБ предложил жесткие меры в отношении криптовалют в РоссииЦБ предложил жесткие меры в отношении криптовалют в России

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В ДНР сообщили о переброске Киевом в Донбасс РСЗО «Смерч» и «Ураган»


12:13
В ДНР сообщили о переброске Киевом в Донбасс РСЗО «Смерч» и «Ураган»Фото: newinform.com

Украинская сторона ведет подготовку к очередному обострению военных действий, заявил журналистам представитель народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин.

По имеющимся разведданным, Киев направил к линии соприкосновения в Донбассе восемь единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" и "Ураган".

Разведданные самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) свидетельствуют о подготовке украинской стороной к боевым действиям, рассказал Эдуард Басурин. По его словам, разгрузка шести единиц реактивных систем залпового огня "Смерч" и двух "Ураган" с кассетными боеприпасами была зафиксирована на железнодорожной станции н. п. Красноармейск (на украинских картах - Покровск).

Известно также, что указанное вооружение предназначалось для штурмовых групп 25-й и 95-й десантных бригад ВСУ и т.н. "нацбатов", передает "Интерфакс". Представитель НМ ДНР добавил, что имеющиеся сведения позволяют делать вывод о том, что оружие Киеву поставляется сейчас западными странами.

Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин отметил, что внесенный КПРФ проект о признании самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) и соответствующего обращения к российскому президенту нуждается в обсуждении. Речь идет об очень серьезном решении, поэтому следует организовать "консультации с руководителями фракций", - подчеркнул он в своем телеграм-канале.

Володин указал, что в Москве не могут оставить без внимания, как Киев продолжает игнорировать выполнение Минских договоренностей с учетом намерений НАТО "оккупировать Украину". Спикер Госдумы подчеркнул, что российским властям необходимо искать пути обеспечить защиту соотечественников на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать проект обращения Госдумы к президенту по этому поводу заявил, что официальные комментарии Кремля могут последовать лишь после того, как документ примет парламент.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 214

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В МИД отреагировали на сообщения о поставках российского вооружения в ПанджшерВ МИД отреагировали на сообщения о поставках российского вооружения в Панджшер
На Ставрополье расследуют убийство маленького ребенкаНа Ставрополье расследуют убийство маленького ребенка
Названа примерная дата запуска Crew Dragon с российским космонавтомНазвана примерная дата запуска Crew Dragon с российским космонавтом
Селин Дион отменяет концерты из-за проблем со здоровьемСелин Дион отменяет концерты из-за проблем со здоровьем
Скончался игравший в сериале «Кухня» Иван РудаковСкончался игравший в сериале «Кухня» Иван Рудаков

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru