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Премьер Новой Зеландии перенесла свадьбу из-за COVID-ограничений


24.1.2022 17:16
Премьер Новой Зеландии перенесла свадьбу из-за COVID-ограниченийФото: pagina12.com.ar

Из-за вступающих в силу санитарных ограничений перенесла свадьбу премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, передает Sky News.

Руководство страны предприняло новые меры в связи с распространением нового штамма "омикрон".

По словам Джасинды Ардерн, она ничем не отличается от тысяч других жителей Новой Зеландии, многие из которых "испытали на себе гораздо более разрушительные последствия пандемии". Премьер пояснила, что "отсутствие возможности быть с близкими, когда они тяжело больны" значительно превосходит печаль, которую она сейчас испытывает из-за переноса торжества.

Ранее предполагалось, что новозеландский премьер-министр сочетается браком с отцом ее ребенка Кларком Гэйфордом уже на этой неделе. Свадьба планировалась в Гисборне.

Ранее медики Окленда зафиксировали сразу девять случаев заражения омикрон-штаммом среди членов одной семьи. Поэтому властям Новой Зеландии пришлось объявить о введении новых ограничений. В частности, для жителей страны вновь стало обязательным использование масок в общественных местах.

Меры по борьбе с распространением коронавируса также подразумевают ограничение числа участников публичных собраний, включая праздники частности, на праздниках. Образовательные учреждения и предприятия первой важности остаются открытыми, но для доступа во многие места обязателен сертификат о вакцинации.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 176

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