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В Киеве назвали поспешным решение об отъезде семей сотрудников посольства США
24.1.2022 15:11
Фото: katun24.ru
В Киеве полагают, что решение американского Госдепа о вывозе членов семей сотрудников дипмиссии Соединенных Штатов в Киеве является поспешным.
С таким заявлением выступил официальный представитель дипломатического ведомства Олег Николенко, передает "Интерфакс".
В Министерстве иностранных дел Украины приняли к сведению решение американской стороны о вывозе родственников представителей посольства США в Киеве, пояснил Олег Николенко. Он отметил, что некоторым сотрудникам дипмиссии дали возможность уехать домой на добровольной основе. В Киеве подобные шаги руководства Соединенных Штатов сочли преждевременным "проявлением чрезмерного предостережения", хотя и с уважением относятся к праву других государств обеспечивать безопасность их дипмиссий.
Николенко добавил, что каких-либо кардинальных изменений в обстановке с точки зрения безопасности в последнее время не зафиксировано. Украинский дипломат заявил, что российская угроза остается на прежнем уровне с 2014 года, а войска в приграничных районах начали скапливаться в апреле прошлого года.
Ранее госдепартамент Соединенных Штатов настоятельно рекомендовал согражданам не совершать визиты в Россию в связи с украинским кризисом. В заявлении ведомства упоминалась угроза "преследования со стороны российских спецслужб" и ограниченные возможности дипмиссии по защите интересов американцев, а также сохраняющаяся опасность распространения коронавируса.
В обновленных рекомендациях ведомства отмечалось, что из-за "усиления военного присутствия России и продолжающихся военных учений вдоль границы с Украиной" ситуация может считаться практически непредсказуемой, отмечается в тексте. Дипломаты рекомендовали своим согражданам воздерживаться от визитов в приграничные области, а также постараться не пересекать сухопутную границу России с Украиной.
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