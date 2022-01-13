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Ученые предложили отправить водяных медведей к далеким звездным системам


13.1.2022 14:46
Тихоходка (водяной медведь)Фото: fb.ru
Тихоходка (водяной медведь)

Американские исследователи выступили с идеей направить к далеким звездным системам водяных медведей.

Статья астрономов калифорнийского Университета Санта-Барбары появилась в издании Futurism.

Как полагают авторы публикации Филип Любин и Джоэл Ротман, в космическое путешествие имеет смысл отправить маленьких круглых червей или водяных медведей (тихоходок). Для таких целей можно создать небольших размеров корабли, которые доставят существ к различным звездным системам. По мнению американских специалистов, подобные эксперименты окажутся крайне полезными.

Материал уже вызвал ряд критических отзывов. Как отмечают специалисты, необходим учитывать продолжительность жизни тихоходок, не говоря уже о способности выживать в условиях гравитации. Помимо того, что путь к другим планетам потребует достаточно много времени, существует и этическая проблема. Перед организацией таких "экспедиций" важно понять, есть ли у людей право вообще переносить жизнь в какие-либо новые места.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 228

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