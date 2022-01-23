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Президент Армении Саркисян объявил об уходе с поста


23.1.2022 21:12
Президент Армении Саркисян объявил об уходе с постаФото: armeniatoday.news

Президент Армении Армен Саркисян сообщил о решении оставить пост, который занимал с 2018 года.

В заявлении, размещенном сегодня на официальном портале главы государства, отмечается, что сейчас он практически не обладает каким-либо реальным влиянием на внутриполитические процессы.

Президент Армении Армен Саркисян обнародовал заявление об уходе в отставку, подробно объяснив причины своего решения. В частности, он указал, что не располагает инструментами, которые нужны для воздействия на наиболее важные вопросы для государства и нации. В тексте указано, что речь идет как о внутренней, так и внешней политике Армении. В сложившейся ситуации Саркисян принял решение оставить пост.

Объясняя свои действия, Саркисян пояснил, что "это абсолютно не эмоциональное решение", имеющее определенную логику. Нынешнее время он назвал "сложным периодом" для Армении, когда нужно "общенациональное единство". По его словам, институт президенства не должен становиться объектом для сплетен и теорий заговора в попытках отвлечь общество от важных вопросов.

Глава Армении в своем заявлении напомнил о том, как в начале 1990-х годов происходили значительные геополитические перемены, после чего его народ получил очень широкие возможности для формирования собственного независимого государства. Саркисян отметил, что как и многие его соотечественники, он был вдохновлен "такой исторической возможностью". Решив посвятить себя этой миссии, он всегда сохранял веру в "конечный национальный успех", хотя на различных этапах его участие в государственных процессах принимало разные формы.

Саркисян также упомянул события, происходившие в Армении в апреле-мае 2018 года. После случившейся тогда революции к власти пришел действующий премьер-министр страны Никол Пашинян. В тот момент, пояснил Саркисян, он не отстранился от политики, потому что "взял на себя ответственность как президент республики". Сейчас же в стране сформировался порядок, при котором глава Армении не имеет возможности накладывать вето на законопроекты, являющиеся, по его мнению, нецелесообразными для народа и государства, констатировал Саркисян.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 283

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