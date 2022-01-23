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Рааб: РФ ждут санкции при попытке установить марионеточный режим на Украине
23.1.2022 14:06
Фото: thesun.co.uk
Британское правительство готово рассмотреть экономические санкции в отношении РФ, если на Украине к власти будет приведен "марионеточный" режим.
С таким утверждением выступил заместитель премьер-министра королевства Доминик Рааб, передает канал Sky News 2.
Как заявил заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб, при попытках сформировать на Украине марионеточный режим России придется столкнуться с "очень серьезными последствиями". По его словам, британские власти намерены оказывать поддержку Украине в защите ее интересов, а также помогать международному сообществу, союзникам по НАТО на Западе.
Представитель официального Лондона добавил, что в случае российского "вторжения" отправка на Украину британских военных представляется ему "маловероятной". При этом Рааб напомнил, что Британия продолжает принимать участие в различных программах по подготовке украинских военных.
До этого в МИД Великобритании сообщили о планах Москвы привести к власти на Украине лояльного России лидера. В ведомстве отмечали, что в Кремле продолжают рассматривать и возможности "вторжения на Украину" с последующей ее оккупацией.
В последнее время в Киеве и на Западе все чаще начали озвучивать предположения о скором вторжении на Украину, которое якобы готовит российское руководство. В Москве такого рода заявления уже не раз называли совершенно безосновательными.
Ранее в СМИ распространились сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин мог обратиться к главе РФ Владимиру Путину с просьбой не вторгаться на Украину во время Олимпиады в Пекине, которая стартует уже в первых числах февраля этого года.
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