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СМИ: Си Цзиньпин просил Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады
22.1.2022 15:02
Фото: 360tv.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин мог попросить российского лидера Владимира Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады в Пекине, которая должна начаться уже через две недели - в первых числах февраля этого года. Об этом рассказывает Bloomberg, цитируя высокопоставленного китайского дипломата.
В преддверии вероятного третьего срока на посту председателя КНР Си Цзиньпин старается максимально укрепить собственный авторитет внутри страны и совершенно не заинтересован в обострении обстановки на территории Европы, пояснил источник агентства. Учитывая необходимость проведения Олимпиады в Пекине, глава КНР мог адресовать российскому президенту соответствующую просьбу.
В МИД Китая подчеркивают важность соблюдения традиционной резолюции ООН о перемирии. Дипломаты отмечают, что этот период должен начинаться уже за неделю до Игр и окончиться через неделю после завершения Паралимпиады, т.е. поддерживаться с 28 января по 20 марта. Со ссылкой на военных аналитиков авторы публикации также пишут о том, что к истечению срока перемирия на Украине начнется оттепель, способная нарушить планы "российского вторжения".
В последнее время в Киеве и на Западе все чаще начали озвучивать предположения о скором вторжении на Украину, которое якобы готовит российское руководство. В Москве такого рода заявления уже не раз называли совершенно безосновательными.
Ранее замглавы Госдепа по политическим делам Виктория Нуланд сообщила о многочисленных сценариях действий, которые уже созданы в Соединенных Штатах на случай, если будет осуществлено "российское вторжение" на Украину. Суть этих мер, пояснила представительница Вашингтона, заключается в том, что американские власти и их союзники "быстро причинят острую боль".
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