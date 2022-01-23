Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Гинцбург: «омикрон» не последний штамм коронавируса

23.1.2022 12:52

Фото: tieudungthoinay.vn



Омикрон-штамм не стоит считать последним вариантом, который возник в рамках продолжающейся пандемии коронавируса, полагает руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.



По мнению специалиста, предотвратить мутацию можно, если будет вакцинировано 75-80% россиян, и это нужно осуществить за полгода.



Как заявил Александр Гинцбург, появление штамма "омикрон" не означает скорый выход из пандемии COVID-19. Широкое распространение этого варианта возбудителя влечет за собой высокую вероятность появления более опасной мутации, заявил академик РАН в интервью агентству "Интерфакс".



По словам специалиста, предотвратить появление еще более опасной мутации можно, если будет за полгода вакцинировано 75-80% населения РФ. Академик сообщил об этом, отвечая на вопрос, способствует ли "омикрон" окончанию пандемии с учетом растущих темпов прироста числа инфицированных.



Ученый подчеркнул, что для выхода из пандемии следует "накрыть вакциной "Спутник" всю страну. Пока же, констатировал специалист, охват вакцинацией в России можно назвать недостаточным. Согласно данным официальной статистики, на 21 января уровень коллективного иммунитета в нашей стране составлял 64,4%.



Автор: Злата Богатова

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