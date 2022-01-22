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Назван эффективный способ противостоять депрессии


22.1.2022 15:39
Назван эффективный способ противостоять депрессииФото: vk.com

Клинический психолог Михаил Хорс рассказал о действенном способе справиться с депрессией, передает RT.

По словам специалиста, суть заключается в оценке происходящих событий.

Психолог пояснил, что не всегда на психическое состояние человека оказывают влияние такие биохимические факторы, как короткий световой день и отсутствие солнца, а также недостаток витаминов. Большую роль, в первую очередь, играют именно когнитивные причины, указал Михаил Хорс.

В борьбе с депрессивными проявлениями важнее всего стараться уходить от негативных установок, подчеркнул специалист. По его словам, важно также учитывать разные внутренние препятствия при выполнении действий либо обещаний. Например, вместо установки, что человек "не выполнил свое обещание, это плохо" следует думать, что просто "это по-другому", не так, как первоначально задумывалось и хотелось.

Хорс также напомнил о психологическом феномене, известном как "грустный понедельник". Так обозначается наиболее "депрессивный день года", который, как правило, приходится на понедельник последней полной недели января. В данном случае сходятся сразу несколько факторов, которые многие склонны считать негативными.

После переедания и злоупотребления спиртными напитками во время долгих праздничных дней людям нужно выходить на работу. Сказываются и обещания, которые многие давали себе в конце прошлого года, но пока так и не выполнили. Склоняясь к отрицательной оценке, люди могут невольно навредить их эмоциональному состоянию.

Ранее кандидат медицинских наук гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, какой завтрак может оказаться опасным для здоровья. На своей странице в Instagram гастроэнтеролог признал, что многие любят бутерброды и с трудом могут от них отказаться. Однако привычка завтракать таким образом может сказаться на работе сердца или поджелудочной железы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 148

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