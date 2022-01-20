Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Решение по прошению Брейвика об УДО огласят через две-три недели

11:42

Фото: bbend.net



Окружной суд норвежского Телемарка планирует огласить вердикт о возможном условно-досрочном освобождении (УДО) Андерса Брейвика через две или три недели, сообщает ТАСС.



В ходе слушаний представители прокуратуры указывали, что поведение праворадикала за годы заключения практически не изменилось, поэтому риск повторения им преступных действий остается на прежнем уровне.



Судебный процесс по рассмотрению прошения Андерса Брейвика продолжался три дня - с 18 по 20 января, передает канал NRK. По мнению представительницы обвинения Хюлды Карлсдоттир, заявление террориста следует воспринимать как очередной PR-ход со стороны заключенного, который рассчитывает таким образом "получить более свободный режим отбывания срока в тюрьме" и продолжать "политическую борьбу".



По мнению прокуратуры, после десяти лет заключения поведение Брейвика ничуть не изменилось. Опасность того, что он вновь совершит преступления, остается на том же уровне. Надзорное ведомство пригласило на заседание в качестве свидетеля судебного психиатра Ранди Русенквист. Эксперт подтвердила, что в случае возможного освобождения Брейвик может "выпасть из норвежского общества", а это чревато новым всплеском агрессии.



Большинство норвежских СМИ отказались от прямых трансляций выступления Брейвика из соображений журналистской этики. Канал NRK, освещая события, подчеркивал, не намерен превращаться в некую "трибуну" для преступника. Поэтому о речи осужденного публиковались лишь текстовые материалы, никаких видеозаписей на сайте телекомпании так и не появилось.



По данным прессы, выступая в суде, праворадикал пытался переложить вину за совершенные им летом 2011 года теракты на неонацистскую сеть. Брейвик, в частности, утверждал, что основанное в Великобритании сообщество Blood and Honour в значительной степени способствовало его радикализации через интернет. В результате он был использован "в качестве их солдата". Брейвик подчеркнул, что виновен лишь в том, что "позволил радикализировать себя".



Прошение об УДО Брейвик направил властям осенью 2020 года. В 2021 году истек минимально допустимый срок его тюремного заключения по вынесенному десять лет назад приговору. В прошлом праворадикал уже не раз жаловался на условия содержания и пытался добиться смягчения режима.



Андерс Брейвик привел в действие взрывное устройство, заложенное около правительственного здания в самом центре Осло, 22 июля 2011 года. Жертвами первого происшествия стали в тот день восемь человек, сотни получили ранения. Затем террорист прибыл на острове Утейа, где тогда проходил слет молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии. Открыв огонь, он застрелил 69 участников мероприятия. Пострадали более шестидесяти человек



Суд приговорил террориста к 21-летнему тюремному сроку. Согласно законодательству Норвегии, период заключения власти могут продлить неограниченное количество раз, если заключенный продолжает оставаться опасным для общества.



Автор: Злата Богатова

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