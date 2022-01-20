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Названа примерная дата запуска Crew Dragon с российским космонавтом
20.1.2022 15:02
Фото: vk.com
Запуск американского космического корабля Crew Dragon, в состав экипажа которого может войти россиянка Анна Кикина, планируется на август 2022 года.
До этого "Роскосмос" и NASA подпишут официальное соглашение о "перекрестных" полетах, указано в сообщении на сайте российской госкорпорации.
Предполагается, что в экипаже корабля "Союз МС-22" место Анны Кикиной займет представитель американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Франсиско Рубио.
К настоящему времени межведомственная комиссия уже утвердила основные и дублирующие составы экипажей, которые отправятся в полеты к Международной космической станции (МКС) в период с 2022 по 2024 год. В частности, уже в марте 2022 года туда полетят Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.
Экспедиция с участием Анны Кикиной запланирована на сентябрь. В состав экипажа также входят Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.
Кикина является сейчас единственной женщиной в российском отряде космонавтов. Она родилась в Новосибирске, с отличием окончила Новосибирскую госакадемию водного транспорта по специальности "Защита в чрезвычайных ситуациях" и получила диплом инженера-гидротехника. Позднее смогла в том же вузе защитить еще один диплом, став экономистом-менеджером.
В состав отряда ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина" Анна Кикина вошла в сентябре 2016 года. Она является мастером спорта по полиатлону и рафтингу, в прошлом входила в сборную России по рафтингу. В 2011 году завоевала серебро на "Лыжне России". В общей сложности успела выполнить уже более полутора сотен прыжков с парашютом.
В космических экспедициях успели побывать четыре россиянки - Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. В последний раз это происходило в период 2014-2015 годов.
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