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В Кабуле применили слезоточивый газ против женщин
16.1.2022 23:25
Фото: bbci.co.uk
Пришедшие к власти в Афганистане сторонники "Талибана" (в России деятельность организации официально запрещена) применили слезоточивый газ против участниц женской акции протеста в Кабуле.
Как передает Aamaj News, жительницы столицы пытались отстаивать свои права.
В Кабуле женщины, количество которых не уточняется, провели акцию протеста. Жительницы афганской столицы требовали у властей обеспечения их законных прав. В целях разгона манифестанток силовики начали использовать спецсредства, применив слезоточивый газ, указано в сообщении.
Первоначально представители "Талибана" (в России признано террористическим и официально запрещено) выражали намерение идти в ногу со временем, насколько это возможно при соблюдении исламских законов. Однако девочек старше шестого класса до сих пор не допускают к занятиям. Они не смогут посещать школу, пока новые власти страны не утвердят официально "политику в сфере образования", заявил ранее Абдул Хаким Хеммат, исполняющий обязанности заместителя главы Министерства образования страны.
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