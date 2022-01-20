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Скончалась умышленно заразившаяся COVID-19 чешская певицаСкончалась умышленно заразившаяся COVID-19 чешская певица

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Скончалась умышленно заразившаяся COVID-19 чешская певица


20.1.2022 08:02
Скончалась умышленно заразившаяся COVID-19 чешская певицаФото: trt.com.tr

В Чехии от осложнений коронавируса скончалась известная исполнительница Гана Хорка, передает ТАСС. Артистка хотела получить справку о перенесенном COVID-19, отказываясь от вакцинации. В результате она умышленно заразилась, когда коронавирус диагностировали у ее родственников.

Чешская певица Гана Хорка хотела получить справку о перенесенном COVID-19, чтобы не сталкиваться с ограничительными мерами, которые власти ввели в целях борьбы с распространением коронавируса. Артистка, выступавшая в составе ансамбля Asonance, не хотела вакцинироваться, рассказали журналистам близкие исполнительницы.

Когда коронавирус диагностировали у родственников певицы, она умышленно не стала поддерживать социальную дистанцию и в результате заразилась COVID-19, сообщает Чешское радио. При первых симптомах 57-летняя артистка не скрывала удовлетворения, говоря о том, что скоро сможет не беспокоиться по поводу ограничений.

Теперь сын певицы обвиняет в преждевременной гибели матери антипрививочников, которые распространяют фейковые сведения о вакцинах. По его мнению, именно они могли повлиять на позицию артистки, которая не захотела делать прививку и скончалась.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

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