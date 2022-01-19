Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Волочкову после конфликта в самолете составили два протокола

19.1.2022 16:44

Фото: privetik24.ru



Сразу два административных протокола оформили сотрудники полиции на Анастасию Волочкову, передают российские СМИ.



Балерину доставили в дежурную часть "Шереметьево" после конфликта, случившегося на борту самолета.



Анастасия Волочкова находилась в самолете "с признаками алкогольного опьянения", передает "Интерфакс" со ссылкой на представителей Управления на транспорте МВД России по ЦФО. Балерина позволила себе нецензурные ругательства и нарушала общественный порядок, а также отказывалась использовать средства индивидуальной защиты.



Когда звезду доставили в дежурную часть, она начала вести себя "неадекватно". по словам полицейских, она "размахивала руками" и оскорбляла правоохранителей, которые в тот момент находились при исполнении должностных обязанностей. Нетрезвое состояние Волочковой подтвердилось результатами процедуры медосвидетельствования, указано в сообщении. Материалы, которые полицейские собрали по факту случившегося, направят в следственные органы.



По словам балерины, изложившей свою версию событий газете "Известия", ее спровоцировал один из бортпроводников. Он начал вести съемку балерины в момент, когда она пыталась пить кофе и потому опустила маску. Волочкова заявила, что намерена подать в суд на члена экипажа. Кроме того, в момент происшествия многие пассажиры в салоне были без масок, подчеркнула звезда.



Автор: Злата Богатова

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