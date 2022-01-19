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Более сорока мигрантов погибли при крушении судна у берегов Марокко
19.1.2022 15:14
Фото: smi2.net
Сорок три человека погибли в результате кораблекрушения у берегов Марокко, передают зарубежные СМИ.
Причиной катастрофы, по предварительным данным, могла оказаться перегруженность судна.
У побережья Марокко затонуло судно, на котором мигранты пытались доплыть до территории Европейского сообщества, сообщает Hespress. Со ссылкой на источники в местных экстренных службах газета уточняет, что ЧП случилось в ночь на 18 января на расстоянии нескольких километров от города Тафрая.
Судно вышло в открытое море с большим перегрузом. В результате оно практически сразу начало тонуть. Мигрантам удалось быстро подать сигнал SOS, но подоспевшие спасатели Береговой охраны смогли извлечь из воды живыми лишь десять человек.
Установлено, что на борту судна находилось пятьдесят три мигранта. Сорок три их них официально признаны погибшими. Останки двух человек море выбросило на марокканское побережье.
Выходцы из каких стран оказались жертвами происшествия, пока не уточняется. Известно лишь, что среди погибших было по меньшей мере двое младенцев. В районе крушения сейчас продолжаются поисково-спасательные мероприятия.
Представители местных властей отмечают, что мигранты пытались доплыть до Канарских островов, которые принадлежат Испании.
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