Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Поклонская отказалась от должности посла в Кабо-Верде

13:44

Фото: infox.sg



Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская приняла решение по личным причинам отказаться от должности российского посла в Кабо-Верде, передает ТАСС.



Сведения об изменении планов бывшего депутата Госдумы уже подтвердили в дипломатическом ведомстве.



Как пояснила назначенная ранее российским послом в Кабо-Верде Наталья Поклонская, планы по ее вступлению на пост приходится менять вследствие личных обстоятельств. Отвечая на вопрос, связанный с отъездом в это африканское островное государство, экс-прокурор Крыма завила, что он не состоится.



Поклонская при этом напомнила, что уже не раз говорила, что хочет "быть полезной нашей стране". Поэтому она готова занимать любой пост, на котором сможет принести пользу государству.



В российском внешнеполитическом министерстве подтвердили сведения о том, что отъезд Поклонской в качестве посла в Кабо-Верде отменяется.



Экс-депутат дала комментарий по поводу сообщений о некоторых привилегиях, которые она якобы могла получить при назначении на пост главы российского посольства. Подобная информация появилась в анонимных Telegram-каналах. Как указала Поклонская, соответствующий стаж, заработная плата, охрана и другие "блага получают после вступления в должность в установленном порядке".



В беседе с ТАСС Поклонская также сообщила, что в правоохранительные органы поступали сведения о якобы готовящемся на нее покушении. Сигналы о том, что ее хотят взорвать, совершить террористический акт, устроить поджог дома оказались ложными. Они связаны "с не совсем здоровым состоянием заявителя", пояснила экс-прокурор полуострова.



Ранее в социальных сетях распространились сообщения о незаконном проникновении 58-летнего украинского гражданина Владимира Вороны в дом Натальи Поклонской. По данным полиции, он оставил на территории цветы. Мужчину задержали и выдворили на Украину.



Автор: Злата Богатова

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