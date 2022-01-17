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В МИД Украины не поступали сведения об эвакуации российских дипломатов


11:29
посольство РФ в КиевеФото: vk.com
посольство РФ в Киеве

В Министерстве иностранных дел Украины пока не получали от российской стороны сведений об эвакуации из страны сотрудников дипломатических учреждений РФ.

Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на спикера иностранного ведомства Олега Николенко.

По словам Николенко, посольства других стран также не информировали украинское ведомство о планах эвакуировать своих представителей. Со своей стороны, МИД Украины сейчас не планирует вывоз своих дипломатов из России, уточнил спикер внешнеполитического министерства. Несмотря на сложные условия, украинское посольство в Москве, генконсульства в Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске работают в штатном режиме, пояснил Николенко. Украинские дипломаты и консулы продолжают обеспечивать защиту интересов сограждан в России, добавил спикер МИД.

Ранее американский ежедневник The New York Times рассказал о вывозе семей российских дипломатов, работающих в Киеве и Львове. Со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины отмечалось, что супруги и дети послов еще 5 января направились в Москву на автобусах. По данным газеты, в Россию за несколько дней уже эвакуировали в общей сложности около пятидесяти человек. Кроме того, представителей двух других консульств проинформировали о необходимости начать подготовку к скорому отъезду из Украины.

В МИД России на просьбу прокомментировать эти сведения пояснили, что посольство России в Киеве сейчас осуществляет работу в штатном режиме, отмечает агентство "Интерфакс".

Напомним, 14 января советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с заявлением о данных, которым располагает американская разведка. По его словам, российская сторона готовит провокации против Украины для создания повода к полномасштабному военному вторжению. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров назвал подобные утверждения дезинформацией.

В последнее время в Киеве и на Западе все чаще начали озвучивать предположения о скором вторжении на Украину, которое якобы готовят российские власти. В Москве подобные заявления уже не раз называли их совершенно безосновательными.

Ранее заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что администрация главы США Джо Байдена уже располагает восемнадцатью различными сценариями действий, если произойдет "российское вторжение" на Украину. В интервью британскому изданию Financial Times она пояснила, что суть этих мер заключается в том, что США с союзниками намереваются "быстро причинить острую боль", если Россия начнет проявлять агрессию.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 159

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