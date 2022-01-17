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Родителей девочки, пять лет жившей в перинатальном центре, лишили прав
17.1.2022 22:17
Фото: arnapress.kz
Столичный Пресненский суд лишил родительских прав родителей ребенка, который большую часть жизни провел в больничной палате, будучи здоровым. Вердикт распространяется на отца и мать девочки, оставленной в перинатальном центре в Москве на пять лет.
Как стало известно, в суд с соответствующим иском ранее обратилось управление социальной защиты, которое попросило лишить родительских прав Юрия Зинкина и Татьяну Максимову в отношении их ребенка 2014 г.р., передает "Интерфакс".
В феврале прошлого года тот же столичный Пресненский суд уже ограничивал супругов в их родительских правах. Девочку тогда было решено передать на попечительство в органы опеки. Спустя некоторое время детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, что девочка находится в замещающей семье.
Сведения о ребенке, который несколько лет живет в стационаре перинатального центра "Мать и дитя", появились в прессе в конце 2019 года. Как писали тогда СМИ, родители не забрали домой ребенка, появившегося на свет в этой клинике. В результате их дочь с рождения жила в отдельной палате, которую оплачивали супруги. Они также платили няням за круглосуточную работу с девочкой.
На фоне резонанса, вызванного этими сообщениями, медицинское учреждение расторгло договор с родителями девочки. Руководство центра направило в суд заявление с требованием, чтобы ребенка забрали. Изучив доводы медиков, суд не выявил никаких оснований для дальнейшего нахождения девочки в клинике. Супругов обязали забрать дочь, однако они этого так и не сделали.
По данным СМИ, до появления девочки у супругов уже родилось трое сыновей. По их мнению, дочь была тяжело больна, поэтому для нее было жизненно необходимо оставаться под наблюдением специалистов.
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