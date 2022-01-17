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В деле Анны Франк выдвинута новая версия о доносчике


17.1.2022 21:20
В деле Анны Франк выдвинута новая версия о доносчикеФото: vk.com

Семью Анны Франк, погибшей в годы Второй мировой войны, мог выдать немцам местный нотариус Арнольд ван дер Берг, передает CBS.

К такому выводу пришел коллектив историков и криминалистов, возглавляемый экс-агентом ФБР Винсом Пэнкоуком.

Имя возможного предателя, выдавшего нацистам семью еврейской девочки Анны Франк, удалось установить по итогам расследования, которое продолжалось шесть лет. В результате появились предположения о том, что убежище раскрыл бизнесмен Арнольд ван дер Берг, входивший в годы войны в коллаборационистский юденрат (еврейский совет Амстердама).

Как стало известно, ван дер Берг упоминался в анонимном послании Отто Франку - отцу Анны. В прошлом следствие по каким-то причинам это письмо практически оставило без внимания. Однако Пэнкоук смог установить, что после роспуска юденрата всех его членов сразу же отправили в концлагеря, но ван дер Берг и дальше спокойно оставался в Амстердаме, проживая со своими близкими. Семья нотариуса сумела оформить бумаги, подтверждающие, что они не являются евреями. Коллектив исследователей полагает, что ван дер Берг мог остаться жив, потому что предоставлял нацистам сведения о евреях, которых они разыскивали.

Экс-агент ФБР Винс Пэнкоук в прошлом расследовал дела колумбийских наркокартелей. Историей Анны Франк он занялся, откликнувшись на инициативу нидерландского кинодокументалиста Тейса Байенса. В коллектив также входил психолог, работающий в полиции Нидерландов.

Семья Анны Франк - родители и двое дочерей - провела в укрытии в Амстердаме более двух лет. Они отправились туда в июле 1942 года, а позже к ним присоединились четверо их друзей-евреев. Тайное жилище оборудовали в скрытых помещениях здания, где находился ранее офис компании Отто Франка "Опекта" и ее склады. Нелегалы проживали на трех этажах, куда вел лишь один проход, заставленный книжным шкафом. 4 августа 1944 года туда нагрянули гестаповцы. Все восемь человек были задержаны, после чего их отправили в лагеря.

Выжить смог лишь отец Анны Отто Франк. 15-летняя девочка скончалась в феврале 1945 года, заразившись тифом. За несколько дней до смерти Анны там же умерла ее старшая сестра Марго. Примерно через месяц, в середине апреля 1945 года лагерь был освобожден англичанами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 209

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