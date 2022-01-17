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В МИД отреагировали на сообщения о поставках российского вооружения в Панджшер


17.1.2022 19:56
В МИД отреагировали на сообщения о поставках российского вооружения в ПанджшерФото: warsonline.info

Россия не намерена участвовать в вооружении противоборствующих сторон в Афганистане, заявила официальный представитель отечественного дипломатического ведомства Мария Захарова.

Комментарии американских экспертов она назвала инсинуациями.

Высказывания о якобы имевших место поставках российского оружия Фронту национального сопротивления (ФНС) Афганистана в провинции Панджшер представляют собой инсинуации, подчеркивается в распространенном сегодня заявлении пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой. В Москве решительно выступают против распространения подобных предположений, указано в тексте, который цитирует ТАСС.

РФ не имеет никакого отношения и не планирует участвовать в вооружении противоборствующих сторон в Афганистане, добавила Захарова. По ее словам, поставки оружия участникам конфликта могут привести к обострению внутренних противоречий в стране, которые чреваты "разжиганием гражданской войны на этнической почве". Подобное развитие ситуации "в корне противоречит" позиции и интересам Москвы, резюмировала представительница МИД России.

Ранее в сети распространились комментарии ряда американских экспертов, которых Захарова назвала русофобами. По их данным, Россия якобы могла направлять оружие бойцам ФНС в провинции Панджшер.

Напомним, весной прошлого года власти Соединенных Штатов объявили о решении вывести из Афганистана своих военных, сразу после чего подразделения "Талибана" (деятельность организации в РФ официально запрещена) приступили к масштабной операции по установлению контроля над страной.

В середине августа талибы (представители запрещенной в России организации) без боя заняли Кабул. Незадолго до этого президент Ашраф Гани и ряд приближенных лиц спешно покинули страну. Единственной провинцией Афганистана, где пытались оказывать сопротивление новым властям, оказался Панджшер. Местные подразделения возглавил Ахмад Масуд.

В начале сентября новое руководство Афганистана объявило о полном контроле над Панджшером, что означало окончание войны в стране. Однако Масуд выразил намерение продолжать противостояние и призвал население Афганистана к общенациональному восстанию. Спустя некоторое время представители ФНС пояснили, что их действия теперь будут осуществляться в форме партизанского движения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 189

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