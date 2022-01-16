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Миссия ООН приостановила полеты над Мали
05:03
Фото: kordon.org.ua
Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации ситуации в Мали (МИНУСМА) приостанавливает полеты в воздушном пространстве этого африканского государства, передает Reuters. Ведутся обсуждения с малийскими партнерами по вопросам нового механизма одобрения перелетов, уточнили представители организации.
Накануне, 16 января, в Мали состоялись массовые митинги в поддержку сотрудничества с Россией. В столице страны - Бамако в акциях участвовали тысячи человек. По мнению манифестантов, власти РФ могут оказать Мали помощь в разрешении накопившихся проблемы. Судя по плакатам и репликах митингующих, которые вчера заполнили центральную площадь столицы и улицы других малийских городов, источником многих проблем они считают Францию, передает РИА Новости.
Ранее Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) приняло решение заморозить активы Мали в Центробанке государств региона и закрыть границы, а также приостановить коммерческие операции со страной. Меры были поддержаны властями Франции и Соединенных Штатов. В Бамако в ответ объявили о закрытии границ со всеми странами блока, кроме Гвинеи.
Несколько дней назад Россия и Китай блокировали предложение ввести в отношении Мали санкции Совбеза ООН. Как отметил постпред РФ при организации, разработанный Францией проект является "непоследовательным". Кроме того, в Москве с пониманием воспринимают обстановку, которая сложилась сейчас в Мали, где власти столкнулись с препятствиями для проведения всеобщих выборов.
Представитель Китая в ООН Дай Бин призвал страны Запада воздерживаться от неоправданного давления на государства этого региона Африки. Дипломат указал, что Мали сейчас находится в критическом переходном периоде.
Последние несколько лет в Мали продолжается борьба с последствиями исламистского мятежа, который произошел в 2012 году. Благодаря вмешательству Франции, проводившей военные операции, члены вооруженных группировок ранее уже были удалены от власти на севере страны. Однако сформированные ими новые подразделения продолжают проявлять активность, атакуя местных силовиков и миротворцев.
Летом 2020 года в результате государственного переворота был свергнут с поста президента Мали Бубакар Ибрагим Кейта. Спустя год к присяге в качестве президента переходного правительства был приведен полковник Ассими Гоита. Предполагалось, что новые власти организуют всеобщие выборы уже в конце февраля, однако из-за нестабильной внутренней обстановки голосование, как заявили представители военного руководства Мали, может быть проведено не ранее 2026 года.
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